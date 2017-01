1 minuto in Borsa 5 gennaio 2017

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ancora positiva invece la performance di Piazza Affari.

Buona la performance a Milano dei comparti Banche, immobiliare e Servizi per la finanza. Nel listino, i settori Chimici, Costruzioni e Siderurgico sono tra i più venduti.

L’Euro/Dollaro USA continua la seduta sui livelli precedenti, riportando una variazione pari a +0,10%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, a novembre i prezzi alla produzione dell’Eurozona aumentano oltre le stime degli analisti, mentre cala la produzione industriale in Brasile nel 2016. Nel pomeriggio sono attesi il dato sul numero di occupati nel settore privato e l’indice dei servizi dagli USA.

Attesa una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove invariato, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 4.929 punti.