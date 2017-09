1 minuto in Borsa 4 settembre 2017

(Teleborsa) – Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su di giri Leonardo (+3,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia, che ottiene -1,89%.

L’Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.334,2 dollari l’oncia.

Si attende domani dall’Unione Europea la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto sia per la base annuale che per quella mensile.

Domani sono nell’agenda della Cina la pubblicazione del PMI servizi Caixin, e si attende dall’Unione Europea l’annuncio del PMI servizi.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.467,5 punti.