1 minuto in Borsa 4 aprile 2017

(Teleborsa) – Seduta positiva per il listino inglese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sotto la parità.

In buona evidenza a Milano i comparti Siderurgico, Sanitario e Alimentare. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Telecomunicazioni, Assicurativi e immobiliare.

Consolida i livelli precedenti lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,27%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, tornano ad accelerare le vendite in Europa nel mese di febbraio dopo un inizio d’anno difficile, mentre scende la disoccupazione in Spagna, nel mese di marzo. Nel pomeriggio sono attesi gli ordini industriali e la bilancia commerciale dagli USA.

Attesa una partenza debole per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.421,50 punti.