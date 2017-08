(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente, inclusa Milano.



Si muove in rialzo BPER Banca, evidenziando un incremento del 4,31%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari, in calo del 2,43%.



Lieve peggioramento dello spread, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2%.



Tra i dati macroeconomici più importanti, crescono oltre le attese gli ordinativi all’industria in Germania, grazie al contributo della domanda interna, mentre migliora il commercio al dettaglio di giugno in Italia. Nel pomeriggio sono attesi il tasso di disoccupazione e la bilancia commerciale dagli USA.



Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.898 punti.

1 minuto in Borsa 4 agosto 2017 redazioneteleborsaxml