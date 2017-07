(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Telecom Italia. Vendite su Leonardo, che registra un ribasso dell’1,86%.



L’oro continua gli scambi a 1.267,25 dollari l’oncia, con un ribasso dello 0,25%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti, diminuisce la disoccupazione dell’Eurozona nel mese di giugno, mentre l’inflazione a luglio mantiene lo stesso tasso del mese precedente, ancora lontana dal target BCE. Nel pomeriggio sono attesi il dato sulla vendita di case in corso e l’indice manifatturiero dagli USA.



Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.919,75 punti.

1 minuto in Borsa 31 luglio 2017 redazioneteleborsaxml