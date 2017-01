1 minuto in Borsa 31 gennaio 2017

(Teleborsa) – Frazionale rialzo per le Borse europee, inclusa Piazza Affari, sostenuta dalla performance positiva di Ferrari.

In luce sul listino milanese i comparti Automotive, Telecomunicazioni e Beni di consumo. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti Viaggi e intrattenimento, Chimici e Banche.

Scende lo spread, attestandosi a 182 punti base, mentre il rendimento del BTP decennale è pari al 2,28%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, cresce a ritmi moderati l’economia di Eurolandia nel quarto trimestre del 2016, mentre piccoli miglioramenti arrivano dal mercato del lavoro dell’Eurozona. Nel pomeriggio sono attesi la fiducia dei consumatori e l’indice manifatturiero dell’area di Chicago negli USA.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.115,50 punti.