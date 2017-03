1 minuto in Borsa 30 marzo 2017

(Teleborsa) – Seduta invariata per Francoforte, mentre si muovono in territorio negativo le principali Borse europee.

Siderurgico, Petrolifero e Telecomunicazioni in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti Chimico, Automotive e immobiliare.

L’Euro/Dollaro USA continua la seduta sui livelli precedenti, riportando una variazione pari a -0,26%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, peggiora leggermente la fiducia dell’economia di Eurolandia, con un dato inferiore alle stime degli analisti, mentre il clima affari non ha subito mutamenti per il terzo mese consecutivo. Nel pomeriggio sono attesi il PIL e i sussidi alla disoccupazione dagli USA.

Attesa una partenza incerta per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.431,25 punti.