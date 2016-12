1 minuto in Borsa 30 dicembre 2016

(Teleborsa) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in territorio negativo le principali Borse europee. Sale il comparto Immobiliare.

Tra i best performers di Milano, si distinguono Ferragamo, Saipem e Mediaset. Le peggiori performance, invece, si registrano su CNH Industrial, in calo dell’1,45%.

Lo Spread fa un piccolo passo indietro, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,79%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, continuano a diminuire i prezzi alla produzione dei prodotti industriali in Italia, mentre sale oltre le attese l’inflazione in Spagna nel mese di dicembre. Nel pomeriggio sono attesi l’indice manifatturiero di Chicago e l’indice dell’attività economica dagli USA.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 4.928,25 punti.