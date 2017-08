1 minuto in Borsa 30 agosto 2017

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola Buzzi Unicem, con una marcata risalita del 2,80%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit, che continua la seduta con -1,50%.

Seduta in frazionale ribasso per il petrolio , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,45%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Italia, dove il valore raggiunge -0,2% su base annuale, mentre si registrano 0% su base mensile. Ecco i principali dati macroeconomici in arrivo: si attende questo pomeriggio dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto sia per la base mensile che per quella annuale.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 2.448,5 punti.