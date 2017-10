1 minuto in Borsa 3 ottobre 2017

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

In luce sul listino milanese il comparto Vendite al dettaglio (+0,94%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto Utility (-0,89%).

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 167 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,16%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

È previsto domani dalla Spagna l’annuncio sia dei Prezzi import, che dei Prezzi export.

Sempre domani è previsto dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI servizi, che del PMI composito.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 5.983,25 punti.