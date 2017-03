1 minuto in Borsa 3 marzo 2017

(Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni. Sale il comparto bancario.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per UBI Banca, che registra un progresso del 3,84%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris.

Lo spread migliora, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,11%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, a febbraio la crescita della produzione economica dell’Eurozona è accelerata, toccando un record in quasi sei anni, mentre frena il commercio in Europa a gennaio. Nel pomeriggio sono attesi i due più importanti indici dei servizi dagli USA.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.356,75 punti.