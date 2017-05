1 minuto in Borsa 3 maggio 2017

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, andamento positivo per Luxottica, che avanza dell’1,32% Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris.

Il petrolio continua la sessione in rialzo e avanza a 48,07 dollari per barile.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, cresce ancora a ritmi moderati, ma soddisfacenti, l’economia di Eurolandia nel primo trimestre dell’anno, mentre i prezzi alla produzione di marzo scendono e deludono le attese. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e l’indice dei servizi dagli USA.

Attesa una partenza negativa per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.623,50 punti.