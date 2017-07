1 minuto in Borsa 3 luglio 2017

(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unipol, BPER Banca e Fiat Chrysler. Sottotono Brembo, in calo dello 0,70%.

Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,67%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, è stabile la disoccupazione dell’Eurozona a maggio, mentre è rivisto lievemente al rialzo l’indice manifatturiero, che conferma un miglioramento del settore, ai massimi dagli ultimi 6 anni. Nel pomeriggio sono attesi l’indice manifatturiero e le spese per costruzioni dagli USA.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.665 punti.