1 minuto in Borsa 3 gennaio 2017

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista Piazza Affari.

In buona evidenza a Milano i comparti Servizi per la finanza, Automotive e Banche. Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti Media, Servizi di consumo e Sanitario.

Aumenta di poco lo spread, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,80%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, non si arresta la crescita degli occupati in Germania, mentre si mantiene tonica l’industria cinese nel mese di dicembre, con l’indice manifatturiero che sale oltre le attese. Nel pomeriggio sono attesi il PIL e i sussidi alla disoccupazione dagli USA.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 4.903,50 punti.