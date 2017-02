1 minuto in Borsa 3 febbraio 2017

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista Piazza Affari.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Telecom Italia, Campari e Ferrari. I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit, che continua la seduta in calo dell’1,41%

Lieve peggioramento dello spread, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,26%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, cresce ancora a gennaio la fiducia delle imprese nell’Eurozona, mentre deludono le vendite al dettaglio nel mese di dicembre, scese dello 0,3%. Nel pomeriggio sono attesi il tasso di disoccupazione e gli ordini industriali dagli USA.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.136,25 punti.