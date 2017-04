1 minuto in Borsa 3 aprile 2017

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Brembo, che vanta un incisivo incremento del 3,03%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Intesa Sanpaolo.

Lieve calo dell’oro, che scende a 1.245,21 dollari l’oncia.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, scende il tasso di disoccupazione nella Zona Euro, mentre riprende vigore la manifattura europea, con il dato che si è attestato a 56,2 punti. Nel pomeriggio sono attesi l’indice manifatturiero e le spese nel settore edilizio dagli USA.

Attesa una partenza incerta per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.442 punti.