(Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un discreto vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela.



Si distinguono a Piazza Affari i settori Banche, Vendite al dettaglio e Finanziario. Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti Materie prime, Siderurgico e Alimentare.



Sostanzialmente stabile l’Euro/Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli precedenti e si ferma a 1,1838.



Tra i dati macroeconomici rilevanti, l’economia dell’Eurozona a luglio continua a mostrare la sua migliore performance dal 2011, mentre prosegue, oltre le attese, la crescita delle vendite in Eurozona a giugno. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e gli ordini industriali dagli USA.



Attesa una partenza contrastata per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.917,25 punti.

1 minuto in Borsa 3 agosto 2017 redazioneteleborsaxml