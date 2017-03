1 minuto in Borsa 29 marzo 2017

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per le Borse Europee, mentre tengono sui valori precedenti Parigi e Francoforte.

Tra le migliori Blue Chips di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Saipem, che vanta un progresso dell’1,61%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler.

Lieve aumento per il petrolio, che mostra un rialzo dello 0,35%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, in Italia l’indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta, in sintonia con il clima di fiducia delle imprese, ai massimi da gennaio 2016. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e le vendite di case dagli USA.

Attesa una partenza incerta per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.407,25 punti.