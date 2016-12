1 minuto in Borsa 29 dicembre 2016

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori precedenti, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

In luce sul listino milanese i comparti Viaggi e intrattenimento, Chimico e Petrolifero. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti Banche, Finanziario e Tecnologico.

L’Euro/Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,34%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, in aumento la massa monetaria M3 della Zona Euro nel mese di novembre, in sintonia con la massa monetaria M1 che include le banconote. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e le scorte di petrolio dagli USA.

Attesa una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 4.922 punti.