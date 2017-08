1 minuto in Borsa 29 agosto 2017

(Teleborsa) – Giornata drammatica per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.

Buona la performance a Milano del comparto Chimico, che riporta un +1,15% sul precedente. Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Telecomunicazioni (-2,54%).

Sale lo spread, attestandosi a 175 punti, con un incremento di 5 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,09%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Francia annunciato il PIL, pari a 0,5%. In Giappone, pubblicato il Tasso di Disoccupazione con valore pari a 2,8%. Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e di S&P Case Shiller.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 2.427,3 punti.