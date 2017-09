1 minuto in Borsa 28 settembre 2017

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia.

Settore Viaggi e intrattenimento (+0,88%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto Utility (-1,26%).

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,25%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Spagna, pari a 1,8%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto sia per la base mensile che per quella annuale.

Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 5.939 punti.