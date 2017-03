1 minuto in Borsa 28 marzo 2017

(Teleborsa) – Lieve aumento per Piazza Affari, al pari delle principali Borse Europee. In rally Tenaris.

In buona evidenza a Milano i comparti Materie prime, Siderurgico e Automotive. Il settore Sanitario, con il suo -0,50%, si attesta come peggiore del mercato.

Lo spread migliora, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,15%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, in Italia il fatturato industriale è in deciso calo, in sintonia con gli ordini industriali che crollano del 2,9%. Nel pomeriggio sono attesi la fiducia dei consumatori e la fiducia degli investitori istituzionali dagli USA.

Attesa una partenza incerta per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.386 punti.