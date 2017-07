1 minuto in Borsa 28 luglio 2017

(Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottimo risultato per Moncler, che registra un progresso del 2,24%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Luxottica.

Consolida i livelli precedenti lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,14%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, migliora lievemente la fiducia dell’economia di Eurolandia a luglio, mentre peggiora leggermente il clima degli affari, con un dato pari a 1,05 punti. Nel pomeriggio sono attesi il PIL e la fiducia dei consumatori dagli USA.

Attesa una partenza negativa per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.858,75 punti.