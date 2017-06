1 minuto in Borsa 28 giugno 2017

(Teleborsa) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in rosso le principali Borse europee.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Unicredit, Mediaset e Fineco. I più forti ribassi, invece, si verificano su Yoox, in calo del 2,08%.

Lieve calo del petrolio, che scende a 44,08 dollari per barile.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, ancora in calo l’inflazione in Italia per questo mese, mentre i consumi e il commercio sono in moderato recupero in Spagna a maggio. Nel pomeriggio sono attesi le scorte di petrolio e il dato sulla vendita di case dagli USA.

Attesa una partenza contrastata per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.655 punti.