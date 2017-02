1 minuto in Borsa 28 febbraio 2017

(Teleborsa) – Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori immobiliare, Petrolifero e Chimici. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Alimentare, Tecnologico e Siderurgico.

In discesa lo spread, con il BTP decennale che riporta un rendimento del 2,09%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, si infiamma l’inflazione italiana a febbraio, in linea con l’accelerazione manifestata nel resto d’Europa, mentre l’economia francese si conferma in forte recupero a fine 2016. Nel pomeriggio sono attesi il PIL e la fiducia degli investitori dagli USA.

Attesa una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.347,75 punti.