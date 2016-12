1 minuto in Borsa 28 dicembre 2016

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per Milano e Madrid, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Londra è positiva.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, tonica Saipem che evidenzia un vantaggio del 2,01%. Si concentrano, invece, le vendite su Banca Popolare di Milano .

Lieve aumento per il petrolio, che mostra un rialzo dello 0,52%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, il giudizio dei consumatori in Italia migliora, mentre, con riferimento alle imprese, il clima di fiducia peggiora, principalmente nel settore dei servizi. Domani pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e le scorte di petrolio dagli USA.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 4.974,75 punti.