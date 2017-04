1 minuto in Borsa 28 aprile 2017

(Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un piccolo vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Mediobanca, con un importante progresso del 3,77%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediaset.

Sulla parità lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,28%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, l’inflazione dell’Eurozona sale ad aprile, ma resta sotto il target fissato dalla BCE, mentre l’economia britannica è cresciuta ad un ritmo inferiore alle attese nel primo trimestre dell’anno. Nel pomeriggio sono attesi il PIL e la fiducia dei consumatori dagli USA.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.593,75 punti.