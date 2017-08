1 minuto in Borsa 28 agosto 2017

(Teleborsa) – Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.

Unica Blue Chip di Milano a ottenere un buon risultato Banco BPM, che segna un aumento dello 0,62%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che ottiene -1,25%.

L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,49%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciato il M3 dell’Unione Europea, pari a 4,5%. Ecco i principali dati macroeconomici in arrivo. Domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell’Indice GFK, e dalla Francia quella di Consumi familiari. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa dell’Indice Fed di Dallas.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 2.441,8 punti.