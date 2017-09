1 minuto in Borsa 27 settembre 2017

(Teleborsa) – Giornata strepitosa per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.

Tra i best performers di Milano, in evidenza UBI Banca (+3,35%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler, che ottiene -0,95%.

Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio che si attesta sui valori della vigilia a 51,75 dollari per barile.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciato il M3 dell’Unione Europea, pari a 5%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita case in corso, degli Ordini beni durevoli e delle Scorte di Petrolio.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 5.905,75 punti.