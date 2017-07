(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Buona invece la performance di Piazza Affari, che prende un discreto vantaggio rispetto al resto d’Europa.



In luce sul listino milanese i comparti Beni personali e casalinghi, Sanitario e Servizi per la finanza. Il settore Costruzioni, con il suo -0,51%, si attesta come peggiore del mercato.



Lieve calo dell’Euro/Dollaro USA, che scende a quota 1,1714.



Tra i dati macroeconomici rilevanti, la fiducia dei consumatori tedeschi è prevista in aumento, mentre scende oltre le attese la disoccupazione in Spagna, nonostante resti fra le più alte in Europa. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e gli ordini di beni durevoli dagli USA.



Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.982,25 punti.

1 minuto in Borsa 27 luglio 2017 redazioneteleborsaxml