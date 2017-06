1 minuto in Borsa 27 giugno 2017

(Teleborsa) – Seduta negativa per le principali borse europee. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti Servizi di consumo, Banche e Tecnologico. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Viaggi e intrattenimento, Sanitario e Chimico.

Aumenta di poco lo spread, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,95%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, migliora il clima di fiducia nell’economia italiana. L’indice del sentiment dei consumatori aumenta di un punto percentuale, mentre quello delle imprese registra un aumento più lieve. Nel pomeriggio sono attesi l’indice manifatturiero e la fiducia dei consumatori dagli USA.

Attesa una partenza negativa per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.756,50 punti.