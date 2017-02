1 minuto in Borsa 27 febbraio 2017

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Intesa Sanpaolo, che vanta un incremento del 4,53%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Generali.

L’oro è sostanzialmente stabile su 1.255,14 dollari l’oncia.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, il clima affari nella Zona Euro non ha subito mutamenti per il secondo mese consecutivo, mentre migliora come previsto la fiducia dell’economia. Nel pomeriggio sono attesi gli ordini di beni durevoli e la vendita di case dagli USA.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.338,50 punti.