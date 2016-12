1 minuto in Borsa 27 dicembre 2016

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle Borse europee, così come a Piazza Affari.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Mediaset, Telecom Italia e Saipem. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Popolare di Milano.

L’oro continua gli scambi a 1.142,54 dollari l’oncia, in aumento dello 0,71%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, il Giappone si conferma in salute sotto il profilo del lavoro, mentre la deflazione continua a preoccupare l’economia nipponica. Nel pomeriggio sono attesi il dato sulla fiducia dei consumatori e il dato sulla fiducia degli investitori dagli USA.

Attesa una partenza incerta per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 4.946 punti.