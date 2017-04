1 minuto in Borsa 27 aprile 2017

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. In rally STM.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti Tecnologico, Viaggi e intrattenimento e Vendite al dettaglio. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti Siderurgico, Banche e Media.

Sostanzialmente stabile l’Euro/Dollaro USA, che scambia sui livelli precedenti a 1,0901.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, migliora leggermente la fiducia dell’economia di Eurolandia, mentre è in forte accelerazione il clima degli affari attestandosi a 1,09 punti. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e gli ordini di beni durevoli dagli USA.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.541,50 punti.