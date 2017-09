1 minuto in Borsa 26 settembre 2017

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.

Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto Vendite al dettaglio (+0,89%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Chimico (-1,41%).

Invariato lo spread, che si posiziona a 171 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,11%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio di Vendita di Case Nuove, della Fiducia consumatori, di S&P Case Shiller e dell’Indice Fed Richmond.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 5.883 punti.