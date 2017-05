1 minuto in Borsa 26 maggio 2017

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Londra si muove invariata.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza Mediaset, che mostra un fortissimo incremento del 2,61%. Vendite a piene mani su Ferragamo, che soffre un decremento del 2,88%.

Piccolo passo in avanti dello spread, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,10%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, segnali di debolezza giungono dai giudizi dei consumatori circa la situazione economica dell’Italia, in sintonia con il calo del clima di fiducia delle imprese. Nel pomeriggio sono attesi il PIL e gli ordini di beni durevoli dagli USA.

Attesa una partenza contrastata per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.778 punti.