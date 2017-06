1 minuto in Borsa 26 giugno 2017

(Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, che fa meglio della buona performance delle principali borse europee.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Unicredit. Scambia sotto la parità Banca Generali, che ripiega dello 0,30%.

Perde terreno l’oro, che scambia a 1.243,1 dollari l’oncia, ritracciando dell’1,18%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, migliorano più delle attese le condizioni economiche in Germania, mentre peggiorano come previsto le condizioni economiche in Giappone, con il super indice rivisto lievemente al ribasso. Nel pomeriggio sono attesi gli ordini di beni durevoli e l’indice sulla crescita economica dagli USA.

Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.829 punti.