1 minuto in Borsa 26 aprile 2017

(Teleborsa) – Scambi al ribasso per l’azionario europeo, inclusa Piazza Affari che risulta la piazza peggiore.

Tra le migliori Blue Chips di Piazza Affari, exploit di Ferragamo , che mostra un rialzo del 2,38%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Banco BPM .

Prevalgono le vendite sul mercato petrolifero, con il petrolio in calo dello 0,50%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, in salita l’economia giapponese, mentre consolida la fiducia dei consumatori francesi nel mese di aprile, seguendo il trend dei mesi precedenti. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio dagli USA e il dato sul numero dei disoccupati dalla Francia.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.549,75 punti.