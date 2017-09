1 minuto in Borsa 25 settembre 2017

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, denaro su Recordati, che registra un rialzo dell’1,72%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su BPER, che prosegue le contrattazioni a -1,51%.

L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.294,5 dollari l’oncia.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Germania annunciato il dato sull’Indice IFO, pari a 115,2 punti.

In Giappone, pubblicato il PMI manifatturiero con valore pari a 105,2 punti.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’Indice CFNAI e dell’Indice Fed di Dallas.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 5.930,5 punti.