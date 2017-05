1 minuto in Borsa 25 maggio 2017

(Teleborsa) – Scambi positivi per le principali Borse europee, ma non per il listino milanese, che mostra il principale indice in rosso.

Si distinguono a Piazza Affari i settori immobiliare, Viaggi e intrattenimento e Utility. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Materie prime, Siderurgico e Petrolifero.

L’Euro/Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,1214.

Tra i dati macroeconomici più importanti, in Italia gli ordinativi dell’industria segnano una diminuzione congiunturale, mentre il PIL del Regno Unito mostra un ulteriore rallentamento dell’economia britannica. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi di disoccupazione dagli USA e il numero dei disoccupati dalla Francia.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.750,50 punti.