(Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, che si allinea alla buona performance delle principali borse europee.



In buona evidenza a Milano i comparti Assicurativo, Beni personali e casalinghi e Finanziario. Il settore Chimico, con il suo -0,42%, si attesta come peggiore del mercato.



Sui livelli precedenti lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,06%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti, migliorano più delle attese le condizioni economiche in Germania, mentre cresce dell’1,5% il fatturato dell’industria italiana nel mese di maggio. Nel pomeriggio sono attesi il dato sulla fiducia dei consumatori e l’indice manifatturiero dagli USA.



Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove invariato, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.936,75 punti.

1 minuto in Borsa 25 luglio 2017 redazioneteleborsaxml