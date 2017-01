1 minuto in Borsa 25 gennaio 2017

(Teleborsa) – Il bilancio è positivo per i listini azionari europei. Giornata moderatamente rialzista anche per Piazza Affari.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unicredit, Saipem e Buzzi Unicem. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Yoox, in calo di 5 punti.

Il petrolio perde lo 0,92% e continua a trattare a 52,69 dollari per barile.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, peggiorano le condizioni economiche in Germania, mentre gli ordini e il fatturato dell’industria italiana sono in deciso aumento nel mese di novembre. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e l’indice sui prezzi delle case dagli USA.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.116,25 punti.