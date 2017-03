1 minuto in Borsa 24 marzo 2017

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Prevalgono gli acquisti sul comparto Chimico.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Italgas, Ferrari e Brembo. Le più forti vendite, invece, si manifestano su UnipolSai, in calo dell’1,25%.

Consolida i livelli precedenti lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,24%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, segnali di forte espansione per l’economia dell’Eurozona, ai massimi degli ultimi 6 anni, mentre in Italia si mostra in calo il surplus del commercio estero extra UE. Nel pomeriggio sono attesi l’indice manifatturiero e gli ordini di beni durevoli dagli USA.

Attesa una partenza incerta per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.364,50 punti.