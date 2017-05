1 minuto in Borsa 24 maggio 2017

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. Londra resiste alle vendite.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Banco BPM, che registra un progresso del 3,01%. Si concentrano le vendite su Ferragamo, che soffre un calo del 4,73%.

Seduta sulla parità per il petrolio, che si attesta a 51,51 dollari per barile.

Tra i dati macroeconomici più importanti, la fiducia dei consumatori in Germania rimbalza più del previsto, mentre si stabilizzano i prezzi alla produzione in Spagna ad aprile. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e l’indice sulla vendita di case esistenti dagli USA.

Attesa una partenza contrastata per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.717,50 punti.