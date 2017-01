1 minuto in Borsa 24 gennaio 2017

(Teleborsa) – Ottima giornata per la Borsa di Milano, che svetta sui principali listini europei, rimasti ai nastri di partenza.

I comparti Assicurativo, Automotive e Servizi per la finanza in buona luce sul listino milanese. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti Banche e Beni personali e casalinghi.

Lo spread si riduce,con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,98%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, rallenta la manifattura europea, ma con un dato che continua a segnare una robusta espansione, mentre segnali positivi giungono dall’attività industriale giapponese. Nel pomeriggio sono attesi l’indice manifatturiero e il dato sulla vendita di case esistenti dagli USA.

Attesa una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.065 punti.