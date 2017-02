1 minuto in Borsa 24 febbraio 2017

(Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.

Tra i best performers di Milano, si distingue Finmeccanica, in progresso del 3,39%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, in calo del 6,51%.

Aumenta di poco lo spread, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,21%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, il clima di fiducia dei consumatori in Italia scende per il secondo mese consecutivo, mentre salgono gli ordini e il fatturato. Nel pomeriggio sono attesi il dato sulla vendita di case nuove e la fiducia dei consumatori dagli USA.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.303,50 punti.