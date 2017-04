1 minuto in Borsa 24 aprile 2017

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Vola il comparto bancario.

Tra i best performers di Milano, si distinguono Unicredit, UBI Banca e Intesa Sanpaolo. Si muove sulla parità Moncler, mentre riporta un guadagno frazionale dello 0,80% Tenaris.

Stabile l’oro, che scambia a 1.271,96 dollari l’oncia, in progresso dello 0,19%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, migliorano più delle attese le condizioni economiche in Germania, segnalate dall’indice IFO, mentre sono stabili le aspettative sul settore manifatturiero nel Regno Unito. Nel pomeriggio sono attese l’indice sull’attività economica dagli USA e le vendite all’ingrosso dal Canada.

Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.500,25 punti.