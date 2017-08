1 minuto in Borsa 24 agosto 2017

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore Automotive (+2,85%).

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,179.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, nel Regno Unito annunciato il PIL su base trimestrale, pari a 0,3%.

Su base annuale, lo stesso dato si attesta su 1,7%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e di Vendita case esistenti.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.444 punti.