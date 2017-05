1 minuto in Borsa 23 maggio 2017

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con Piazza Affari che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Buona la performance a Milano dei comparti Chimico, Servizi per la finanza e Automotive. In fondo alla classifica, in lieve ribasso il comparto Viaggi e intrattenimento, che riporta una flessione dello 0,36%.

Retrocede di poco lo spread, con il rendimento del BTP a 10 anni che si attesta al 2,11%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, continua a migliorare la manifattura europea, che si porta ai massimi da 6 anni, mentre migliorano più delle attese le condizioni economiche in Germania. Nel pomeriggio sono attesi l’indice manifatturiero e l’indice sulla vendita di case nuove dagli USA.

Attesa una partenza contrastata per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.710,75 punti.