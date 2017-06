1 minuto in Borsa 23 giugno 2017

(Teleborsa) – Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa peggio.

Tra i best performers di Milano, si distinguono Prysmian , Azimut e Yoox . Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo , in calo del 2,91%.

Invariato lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,91%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, il settore manifatturiero dell’Eurozona si conferma solido a giugno, battendo le stime degli analisti, mentre l’industria italiana si conferma in calo ad aprile. Nel pomeriggio sono attesi l’indice manifatturiero e la vendita di case nuove dagli USA.

Attesa una partenza contrastata per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove invariato, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.779 punti.